Прогнозы и ожидания: ЕГЭ по истории в 2024 году Ирэн ОрлонскаяЕдиный государственный экзамен по истории в этом году запланирован на 11 июня и будет сохранять свою традиционную структуру без существенных изменений.
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