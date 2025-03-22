Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 935 подписчиков

"Как в санатории": ЗОЖ, спорт и хитрые планы. Как живут в СИЗО террористы из "Крокуса"

"Как в санатории": ЗОЖ, спорт и хитрые планы. Как живут в СИЗО террористы из "Крокуса"

ЗОЖ, спорт и хитрые планы: как живут в СИЗО террористы из "Крокуса". Журналисты выяснили, что убийцы, унёсшие жизни 146 человек, неплохо обосновались в "Лефортово" и даже отмечают вежливость персонала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх