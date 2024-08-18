❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: уничтожение РСЗО М270 и бои на нескольких участках фронта - что известно исходу 17 августа 2024 года На Курском направлении продолжаются встречные боестолкновения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: уничтожение РСЗО М270 и бои на нескольких участках фронта - что известно исходу 17 августа 2024 года На Курском направлении продолжаются встречные боестолкновения.
Свежие комментарии