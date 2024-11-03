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Чепа: условие Украины для окончания конфликта никогда не будет выполнено

Чепа: условие Украины для окончания конфликта никогда не будет выполнено

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, выдвинул условие окончания конфликта между Россией и Украиной, которое, по словам первого зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексея Чепы не будет выполнено никогда.

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