Лолита и Басков теперь вместе, Бузова влюбилась в судебного пристава, Волочкова представила нового жениха

МУЦЕНИЕЦЕ НЕ ПРИЕХАЛА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНААгата Муцениеце не приехала на день рождения сына.Актриса и её новый бойфренд Пётр Дранга наслаждалась отдыхом на Мальдивах, пока 12-летний Тимофей отмечал праздник вместе с отцом, сестрой и Зепюр Брутян.
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