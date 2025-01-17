Лолита и Басков теперь вместе, Бузова влюбилась в судебного пристава, Волочкова представила нового жениха

МУЦЕНИЕЦЕ НЕ ПРИЕХАЛА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЫНААгата Муцениеце не приехала на день рождения сына.Актриса и её новый бойфренд Пётр Дранга наслаждалась отдыхом на Мальдивах, пока 12-летний Тимофей отмечал праздник вместе с отцом, сестрой и Зепюр Брутян.