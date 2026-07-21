Call for letters of support: Childhood Diabetes Reduction Act

[To subscribers: technical problems with WP Engine prevented this from being sent out yesterday, so I’m trying it again] I received this request from Thomas Eagen, Senior Health Policy Advisor, Senate HELP (Health, Education, Labor and Pensions) Committee: I am reaching out with big news: Senator Sanders bill, the Childhood Diabetes Reduction Act, is scheduled to be marked-up in the HELP Committee next Wednesday July 22! …,.
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