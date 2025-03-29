В Северном хоре прошел мастер-класс Светланы Игнатьевой

Она провела мастер-класс для участников и педагогов хоровой группы ансамбля песни и пляски «Сиверко»Светлана Игнатьева — художественный руководитель Северного русского народного хора, профессор Российской академии музыки, заслуженная артистка России и Республики Калмыкия.
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