Суд признал законным наложенный на АО "ОРЭС-Тамбов" штраф в 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Тамбовской области признал законным решение Тамбовского УФАС России о привлечении АО «ОРЭС-Тамбов» к административной ответственности за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
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