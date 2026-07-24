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Царьград

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11 пожаров за сутки в Нижегородской области, есть погибшая

11 пожаров за сутки в Нижегородской области, есть погибшая

За минувшие сутки на территории Нижегородской области зафиксировано 11 пожаров. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

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