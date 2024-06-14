Трамп пообещал прекратить конфликт на Украине после победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт на Украине и в секторе Газа в случае его победы на предстоящих президентских выборах.
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