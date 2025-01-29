Спикер Госдумы Володин призвал расследовать возможное покушение на Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал расследовать заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена готовила покушение на президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии