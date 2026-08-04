Intex или Bestway: какой каркасный бассейн выбрать для дачи и не прогадать с комплектом

Каждый раз, когда наступает жара, я вспоминаю, как мучительно выбирал свой первый каркасный бассейн. Казалось бы, что сложного: заходишь на маркетплейс, видишь две главные марки — Intex и Bestway — и берешь ту, что симпатичнее.