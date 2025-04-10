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Капризов вернулся на лед после операции и оформил дубль в игре против «Сан-Хосе»

Капризов вернулся на лед после операции и оформил дубль в игре против «Сан-Хосе»

Нападающий американского хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» россиянин Кирилл Капризов в своем первом после операции матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» оформил дубль и принес победу своей команде.

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