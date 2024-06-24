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Грустный триумф: Россия завоевала более 250 золотых медалей на Играх БРИКС

Грустный триумф: Россия завоевала более 250 золотых медалей на Играх БРИКС

Вчера 8,4K прочитали Спорт Больше по теме В Казани завершились спортивные Игры БРИКС — главные соревнования для большинства российских представителей летних видов спорта, представленные как альтернатива Олимпиаде.

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