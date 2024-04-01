Посол в РФ Чжан Ханьхуэй: КНР не пыталась извлечь выгоду из конфликта на Украине

Китайская Народная Ре6спублика не пыталась извлечь выгоду из украинского конфликта. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием «Известия» сделал посол Пекина в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.
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