Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 844 подписчика

Посол в РФ Чжан Ханьхуэй: КНР не пыталась извлечь выгоду из конфликта на Украине

Посол в РФ Чжан Ханьхуэй: КНР не пыталась извлечь выгоду из конфликта на Украине

Китайская Народная Ре6спублика не пыталась извлечь выгоду из украинского конфликта. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием «Известия» сделал посол Пекина в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх