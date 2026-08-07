В Монголии создадут государственные запасы продовольствия на фоне роста цен и проблем с топливом

Правительство Монголии приняло решение о создании стратегических продовольственных резервов в ответ на рост цен на основные продукты питания и проблемы с поставками топлива из России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Монголии Загджавына Мэндсайхана.
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