Невольник чести — 30 дуэлей Александра Пушкина

10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина. Величайший литературный деятель скончался от ранения, полученного на дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом, который якобы имел любовную связь с женой Пушкина — Натальей Гончаровой.