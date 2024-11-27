«Убийца» ChatGPT от Илона Маска скоро пойдёт в массы — фривольный бот Grok получит приложениеВесь этот год Илон Маск (Elon Musk) прикладывал массу усилий для того, чтобы максимально ускорить развитие своего стартапа в области искусственного интеллекта xAI.