В Москве нарастили выпуск медицинского оборудования на 66% в 2023 году

В Москве более 200 предприятий специализируются на выпуске лекарств и медицинских изделий. По итогам прошлого года выпуск медицинских инструментов и оборудования вырос более чем на 66%, хирургических материалов — на 25%, диагностических реагентов — на 1,3%.
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