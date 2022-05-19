Блокировщик майнинга NVIDIA побеждён — теперь все GeForce RTX 30-й серии способны выдать 90–100 % производительности

Команда разработчиков сервиса NiceHash выпустила новую версию программного обеспечения QuickMiner для майнинга, способную практически полностью разблокировать майнинговую производительность видеокарт GeForce RTX 3000 с алгоритмом защиты LHRv3.
Команда разработчиков сервиса NiceHash выпустила новую версию программного обеспечения QuickMiner для майнинга, способную практически полностью разблокировать майнинговую производительность видеокарт GeForce RTX 3000 с алгоритмом защиты LHRv3.
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