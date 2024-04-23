В Красногорске заработал R&D центр, в котором разрабатывают инновационные лекарства

Объединив на своей базе науку и производство, в новом исследовательском центре стадии работы над препаратами смогут оптимизировать, а сроки выхода на рынок как отечественный, так и международный, сократить в разы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии