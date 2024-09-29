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Тайная доктрина

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В-52J: погодите, я никуда не уходил, чтобы возвращаться!

В-52J: погодите, я никуда не уходил, чтобы возвращаться!

В-52J: погодите, я никуда не уходил, чтобы возвращаться! Ну что же, как говорится, «песня пропета»: официально заявлено о том, что служба основного американского стратегического бомбардировщика В-52 в модификации В-52J будет продлена до 2040 года после окончания работ.

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Юрий Ильинов
Украина провела массовый налет на территорию РФ, задействовав 125 БПЛА В ночь на 29 сентября украинские нацисты вновь атаковали российскую землю при помощи ударных беспилотников самолетного типа. Это был один из самых массовых вражеских налетов. Об этом сообщило Минобороны России, приведя некоторые детали произошедшего. По данным ведомства, в террористической акции киевского режима было задействовано 125 единиц БПЛА-камикадзе. Российскими средствами ПВО все летящие цели были перехвачены. Если говорить о географии, то ситуация выглядит следующим образом. Над Волгоградской областью было сбито 67 беспилотников противника, над Ростовской областью – 18 штук, над Белгородской и Воронежской областями – по 17 штук в каждом регионе, над акваторией Азовского моря – 3 штуки, над Брянской и Курской областями, а также Краснодарским краем – по 1 штуке в каждом субъекте РФ. В Сети появились кадры из Воронежской области, снятые очевидцами. Местные жители также сообщили, что после атаки украинских БПЛА-камикадзе возник пожар в селе Сомово. https://vk.com/video16580414_456239670                                      https://vk.com/video16580414_456239669                                    https://vk.com/video16580414_456239668                                    https://vk.com/video16580414_456239667 Со своей стороны, губернатор Воронежской области Александра Гусев привел подробности у себя в Telegram-канале. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте. Ещё несколько сбитых БПЛА горят на земле на окраинах города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного дома – указал Гусев.
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