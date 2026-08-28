Происшествия
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Происшествия

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Почти 2,5 килограмма наркосодержащих растений и 119 кустов культивированной конопли изъяли полицейские в Тамбовской области в рамках операции «Мак-2026»

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудниками полиции на территориях Сосновского, Моршанского и Мичуринского округов задокументированы факты незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также хранения частей растений как в высушенном, так и в сыром виде.

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