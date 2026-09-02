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Живая Кубань

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Предприниматели Кубани, пострадавшие от ударов БПЛА, могут получить до 100 миллионов рублей

Предприниматели Кубани, пострадавшие от ударов БПЛА, могут получить до 100 миллионов рублей

Предприниматели Кубани, пострадавшие от ударов БПЛА, могут получить до 100 миллионов рублейНа Кубани ввели новые меры поддержки для предпринимателей, чьи складские центры пострадали от ударов беспилотников.

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