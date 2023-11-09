Отопление за копейки! Повторит любой, кто может скрутить два провода между собой

Бюджетным способом перейдите с центрального отопления на электрическую панель! Это действительно очень экономно, а работа совсем несложная: с ней справится любой, кто может скрутить два провода между собой.
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