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Царьград

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«Аэрофлот» согласовал условия поставки 90 МС-21

«Аэрофлот» согласовал условия поставки 90 МС-21

«Аэрофлот» согласовал основные условия второго контракта на 90 самолетов МС-21, поставки которых запланированы на 2029–2032 годы.

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