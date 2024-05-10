Введение расчетной единицы БРИКС похоронит доллар, США мечутся, как зверь в клетке

Мир капитализма вступил в череду флуктуаций и стремительно движется к своему финалу, а противостояние США с союзниками с одной стороны, а также Китая и России с другой, входит в заключительную стадию, которую переживут не все.
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