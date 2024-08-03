Пыхтели четыре часа подряд: Краймбрери устроила Манукяну изнуряющую ночь

Блогер показал, как отдыхает с возлюбленной. Давид Манукян кадр из сериала «Мокрые майки»Пока Ольга Бузова отбивается от обвинений бывшего возлюбленного Дениса Лебедева, рассказавшего о ее пагубном пристрастии, другой экс-бойфренд певицы, с которым она еще недавно флиртовала в шоу «Сокровища императора», о ней даже не вспоминает, поскольку счастлив с другой.