Пыхтели четыре часа подряд: Краймбрери устроила Манукяну изнуряющую ночь

Блогер показал, как отдыхает с возлюбленной. Давид Манукян кадр из сериала «Мокрые майки»Пока Ольга Бузова отбивается от обвинений бывшего возлюбленного Дениса Лебедева, рассказавшего о ее пагубном пристрастии, другой экс-бойфренд певицы, с которым она еще недавно флиртовала в шоу «Сокровища императора», о ней даже не вспоминает, поскольку счастлив с другой.
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