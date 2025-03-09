Тимошенко после циничного признания германского «союзника» призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Лидер украинской партии «Батькивщина», в прошлом премьер-министр Юлия Тимошенко 9 марта в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвала к немедленному прекращению огня в украинском конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии