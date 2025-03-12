Новости жабо-гадюкинга: Империя наносит ответный удар

Юрий Ильинов Украинские медиа продвигают тему о том, что хитрость дипломатии Ермака в Джидде позволила добиться от США главного - возобновления поставок оружия Обращают на себя внимание оценки со стороны украинских СМИ итогов переговоров с американцами в саудовской Джидде. Главная тема для обсуждение – та, которая связана с заявленной киевским режимом поддержкой «американского плана по введению 30-дневного режима прекращения огня». Ещё пару недель назад в украинских медиа раскручивалась тема о том, что «ни на какое перемирие с Россией идти нельзя, так как с его помощью Трамп хочет помочь России избежать уже совсем скорого её поражения». К этому присовокуплялись заявления о «Трампе как российском агенте» и т.п. При этом сам же Зеленский утверждал, что ни на какое перемирие «на суше» он не согласится, так как «за это время Россия довооружится, а её войска перегруппируются для нанесения нового удара». Предлагалось «перемирие в воздухе и на море». Однако на данный момент тот же Зеленский объявил, что он «целиком и полностью за всеобъемлющее 30-днеевное перемирие». Теперь же, когда американцы свою идею в Джидде продавили и когда украинской делегации пришлось согласиться, в Киеве озвучиваются новые «парадигмы». Теперь заявлено, что Украина показала «верх эффективности дипломатии». Основной упор делается на то, что «для Украины было важным добиться возобновления поставок оружия и разведданных, а перемирие… его можно как бы и не полностью соблюдать». То есть новый киевский посыл в переводе на доступный язык означает, что в Джидде Ермак «обвёл делегацию США вокруг пальца, получив возобновление поставок оружия, и теперь украинская армия снова будет близка к победе». Примерно в таком ключе звучит сегодня практически вся украинская пропаганда. Основной же настрой Киева явно на то, что от 30-дневного перемирия откажется Москва, и это будет продвигаться как то, что «они-то сами хотели, но вот Путин…» И главное, в Киеве молчат о том, что им пришлось согласиться на фактический отказ от утраченных территорий. А ведь ещё несколько часов назад – до начала встречи в Саудовской Аравии – это всё той же украинской пропагандой трактовалось исключительно как «капитуляция перед Путиным». Теперь эту тему на Банковой старательно избегают.

Юрий Ильинов Горбачёв и разрушение советской цивилизации Последняя надежда СССР 10 марта 1985 года после тринадцатимесячного правления умер генсек Константин Черненко. Человек принципиальный и честный, Константин Устинович ещё в конце 70-х годов предлагал Брежневу прислушаться к мнениям Косыгина и Шелепина и начать исправлять «перекосы» Хрущёва не выборочно, а системно. Произвести полную переоценку курса Сталина, его самого и его сподвижников. По сути, вернуться на сталинский курс развития страны. Активно бороться с «извращением социализма» и «пятой колонной». Помириться с Китаем, который отказался проводить переоценку Сталина и его программы. Брежнев на это не решился, хотя при нём Сталина стали вспоминать в положительном свете. Бывший чекист-пограничник был настоящим государственником и противником курса на разрушение СССР. Константин Устинович обладал уникальной памятью, отлично знал политическое, экономическое и социальное положение страны. По поручению Черненко готовилась комплексная программа экономических реформ, причём с упором на планы последней сталинской пятилетки. В частности, изучалась работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.). К сожалению, Константин Устинович правил недолго. Будучи человеком пожилым и больным, он уже не смог активно противостоять той части советской верхушки, которая сделала ставку на развал Союза и растаскивание его частей по национальным бантустанам. Возможно, что ему и помогли побыстрее умереть. Всего планы и мероприятия Черненко были прерваны сразу же после его смерти. Его постарались забыть, а во время горбачевской «перестройки» причислили к «соавторам застоя» и «адептам сталинизма». «Лучший немец» 11 марта 1985 г. генсеком был избран Михаил Сергеевич Горбачёв. Сначала приход Горбачёва к власти был воспринят в стране, уставшей от череды смертей старых и дряхлых вождей, положительно. С ним связывали надежды на коренные перемены к лучшему. Для сохранения и развития Союза требовалась модернизация, системные реформы. Сравнительно молодой (1931 года рождения), бойкий в словах и щедрый на обещания Горбачёв вначале понравился почти всем. Только специалисты знали, что многоречивый генсек за 8 лет после приезда из Ставрополья и пребывания в столице на высших партийных должностях практически ничем не отличился (кроме невыполненной «Продовольственной программы»). Как позднее стало ясно, словоблуд и «лучший немец» оказался идеальным кандидатом для разрушения СССР изнутри. Деятельность Михаила Горбачёва оценивают по-разному. Для российских либерал-демократов, западников, реформаторов, эффективных менеджеров и коллективного Запада он — прекрасный рыцарь без страха и упрёка, который искренне пытался сделать что-то хорошее в стране «совков». На Западе он свой человек. Верно его оценила британская «железная леди» Маргарет Тэтчер: «С этим человеком можно иметь дело!» За границей Горбачёв — знаковая фигура, которая сыграла ключевую роль в разрушении советской «империи зла», в победоносном и бескровном для Запада завершении «холодной войны» (по сути, третьей мировой), в тотальном разграблении Русского мира. Человек, который разрушил СССР, когда Запад был на грани новой Великой депрессии, жесточайшего кризиса. Позволил разграбить советскую цивилизацию, влив в разлагающийся Запад и Восток триллионы долларов и полновесных рублей. Раздробить Русский мир на куски (создав три русские державы – РФ, Украина и Белоруссия). Расчленить суперэтнос русов-русских на части, создав основы нынешнего Украинского фронта, когда русские-великорусы сражаются с русскими-малороссами на радость Западу (Цена развала Красной империи). Поэтому Горбачёву не пожалели Нобелевской премии мира, дали титул «лучшего немца», вручили в Филадельфии «Медаль свободы» и премию в 100 тыс. долларов. Есть у него и множество других наград, премий, знаков внимания и пр. «Катастройка», развал Красной империи и последовавшая за этим «демократия» с её шоковыми реформами привели к социально-экономическому, культурно-языковому геноциду русского народа, гибели и вымиранию миллионов людей (демографический «русский крест»), разграблению народного хозяйства, захвату всех богатств державы небольшой группой буржуев-капиталистов, банкиров-плутократов, олигархов, новых феодалов и воров, к потере практически всех позиций в мире. К созданию полуколониального режима «трубы». Поэтому основная часть русского народа, когда осознала всю степень катастрофы 1985–1993 гг., однозначно возненавидела «Меченого» и его шайку-лейку.