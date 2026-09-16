Лавров пригрозил Европе очень короткой войной в случае нападения на Россию

Глава МИД выступил с жестким заявлением на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, предупредив Запад о последствиях агрессии.
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пригрозил и что? когда СССР грозил,на Западе в большинстве или обсирались или соглашались.А ты с путиным до чего страну довёл,убогий?Вам всякая мразь в лицо плюёт,да хрен бы с вами,недоумками,они в Россию безнаказанно плюют.
Почему нет этой решительности в войне с бандеро-фашистами ?????НЕТ ЗДЕСЬ-НЕ БУДЕТ И ТАМ, ВНУТРЕННЕЕ ВРАЖЬЕ СОРВЕТ ЭТУ РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, КАК ТЯНУТ С СВО !!!