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Царьград

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Лавров пригрозил Европе очень короткой войной в случае нападения на Россию

Лавров пригрозил Европе очень короткой войной в случае нападения на Россию

Глава МИД выступил с жестким заявлением на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, предупредив Запад о последствиях агрессии.

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Юрий Кушнарев

пригрозил и что? когда СССР грозил,на Западе в большинстве или обсирались или соглашались.А ты с путиным до чего страну довёл,убогий?Вам всякая мразь в лицо плюёт,да хрен бы с вами,недоумками,они в Россию безнаказанно плюют.