10 лет Killer Instinct, локации в «Смуте», Zelda в стиле Ghibli, геймплей South Park: Snow Day…

Бывший сценарист BioWare планирует выпускать игры с невероятными мирами, «которые будут сниться по ночам»; авторы South Park: Snow Day представили геймплейный трейлер; Garden Life: A Cozy Simulator выйдет в феврале; River Tails: Stronger Together покинет ранний доступ в декабре; разработчики «Смуты» рассказали о том, как создаются локации; анонсирована Killer Instinct Anniversary Edition; фанат создал короткометражку по .