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Еще на шаг ближе к помолвке: Бен Аффлек наконец-то смог представить свою любимую дочкам

Еще на шаг ближе к помолвке: Бен Аффлек наконец-то смог представить свою любимую дочкам

Экс-супруга актера поверила в серьезность романа Бена. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек LEGION-MEDIAРадостная новость для поклонников воссоединившихся Бена Аффлека и Дженифер Лопес: влюбленным наконец-то удалось сделать то, о чем они уже давно мечтали.

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