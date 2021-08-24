Еще на шаг ближе к помолвке: Бен Аффлек наконец-то смог представить свою любимую дочкам

Экс-супруга актера поверила в серьезность романа Бена. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек LEGION-MEDIAРадостная новость для поклонников воссоединившихся Бена Аффлека и Дженифер Лопес: влюбленным наконец-то удалось сделать то, о чем они уже давно мечтали.