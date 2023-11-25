Берлин врёт о нежелании Путина вести переговоры, — немецкий эксперт

Руководству Германии необходимо перестать думать о российско-украинском конфликте в категориях оружия и начать способстовать запуску переговоров между Москвой и Киевом, заявила в интервью Die Weltwoche немецкий эксперт Габриэле Кроне-Шмальц.
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