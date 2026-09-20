Хазин: Путин сорвал овации. Потому что не испугался

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на саммите БРИКС в Индии, состоявшемся в середине сентября, озвучил тезис, который ни один другой лидер блока не рискнул произнести вслух и сорвал овации.
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