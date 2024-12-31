Начальник ГУР Украины заявил о новой проблеме для ВСУ, которую устроила Россия

Новые FPV-дроны с кабелем стали большой проблемой для ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
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