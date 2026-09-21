Бөтендөнья татар конгрессы «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» бәйгесен игълан итте

Бөтендөнья татар конгрессы «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» дип исемләнгән бәйге игълан итте. Бәйгегә эшләр 11 сентябрьдән башлап 4 октябрьгә кадәр кабул ителә.
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