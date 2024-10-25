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Wall Street Journal: Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес

Wall Street Journal: Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес

Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск с конца 2022 года регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая с ним «личные темы», бизнес и геополитику, утверждают неназванные источники газеты The Wall Street Journal.

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