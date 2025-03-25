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Китай

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Формирование более справедливой многополярной системы мироустройства является магистральной тенденцией современности -- глава МИД РФ С. Лавров

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- Магистральной тенденцией, которая сейчас меняет картину современного мира, является формирование более справедливой многополярной системы мироустройства, заявил в понедельник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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