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У Испании нет побед над командами из Европы, Южной Америки и Африки на ЧМ после титула в 2010-м

У Испании нет побед над командами из Европы, Южной Америки и Африки на ЧМ после титула в 2010-м

Сборная Испании выиграла лишь 3 матча на чемпионатах мира после победы в 2010-м. После победы в 2010 году сборная Испании побеждала лишь сборные Австралии, Ирана и Коста-Рики на чемпионатах мира.

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