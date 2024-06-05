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Глава РАПУ Андрей Гурьев станет ключевым спикером первого дня ПМЭФ-2024

Глава РАПУ Андрей Гурьев станет ключевым спикером первого дня ПМЭФ-2024

В стартовый день ПМЭФ на полях форума пройдет деловой совет Россия — Бразилия. Модераторами мероприятия станут президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев и ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ Александр Яковенко.

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