Царьград
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Царьград

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Миллиарды распилены. У Минобороны теперь есть своё "Сколково"?

Миллиарды распилены. У Минобороны теперь есть своё "Сколково"?

Смена руководства в главном военно-патриотическом парке страны не помогает остановить поток уголовных дел.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя 147683 Сероев
147683 Сероев

НЕТ НАКАЗАНИЙ -5 ЛЕТ---СМЕШНО и то они не сидят Для них думка и президент кроме отмены см-казни придумали еще много чего Это и УДО это и на СВО ЗАВСКЛАДОМ или взяточку в судорганы Или как Иванов все переписать на родственников или бля..........