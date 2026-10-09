Миллиарды распилены. У Минобороны теперь есть своё "Сколково"?

Смена руководства в главном военно-патриотическом парке страны не помогает остановить поток уголовных дел.
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НЕТ НАКАЗАНИЙ -5 ЛЕТ---СМЕШНО и то они не сидят Для них думка и президент кроме отмены см-казни придумали еще много чего Это и УДО это и на СВО ЗАВСКЛАДОМ или взяточку в судорганы Или как Иванов все переписать на родственников или бля..........