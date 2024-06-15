Модрич считает чемпионат мира более сложным турниром, чем Евро

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о степени сложности чемпионатов мира и Европы. «Я не люблю сравнивать, но на Евро выступают лучшие команды Европы, а на чемпионате мира Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, есть отличные команды с других континентов.