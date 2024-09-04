Иерусалимская православная церковь осудила принятый на Украине закон против УПЦ

Принятый ранее Верховной Радой закон позволяющий запрещать деятельность на Украине религиозных групп и организаций, как-то связанных с Россией, продолжает вызывать осуждение и обеспокоенность у различных влиятельных христианских организаций.
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