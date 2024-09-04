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Иерусалимская православная церковь осудила принятый на Украине закон против УПЦ

Иерусалимская православная церковь осудила принятый на Украине закон против УПЦ

Принятый ранее Верховной Радой закон позволяющий запрещать деятельность на Украине религиозных групп и организаций, как-то связанных с Россией, продолжает вызывать осуждение и обеспокоенность у различных влиятельных христианских организаций.

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