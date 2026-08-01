Нефть вместо солярки Германская лабораторияК осени 1944 года топливное хозяйство Германии находилось в состоянии, которое без преувеличения можно назвать катастроф.
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Нефть вместо солярки Германская лабораторияК осени 1944 года топливное хозяйство Германии находилось в состоянии, которое без преувеличения можно назвать катастроф.
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