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Запад взрастил монстра: НАТО оставила кровавый след на Украине и в Газе

Запад взрастил монстра: НАТО оставила кровавый след на Украине и в Газе

Есть ли связь между Украиной и Газой? А между идеей установления контроля над Газой и присоединением Украины и Грузии к НАТО в рамках процесса расширения на Восток? Я столкнулся с этими вопросами в 1997 году, когда работал профессором политологии в Школе дипломатической службы имени Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета, которая была пристанищем для тех, кто уже покинул администрацию США и ожидал назначения в новой администрации.

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