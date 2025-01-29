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Шольц заявил, что Германию освободили США

Шольц заявил, что Германию освободили США

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что освобождение страны произошло благодаря Соединенным Штатам.Как сообщает Esslinger Zeitung, политик подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в возвращении Германии к демократическим ценностям.

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