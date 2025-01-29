Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что освобождение страны произошло благодаря Соединенным Штатам.Как сообщает Esslinger Zeitung, политик подчеркнул, что США сыграли ключевую роль в возвращении Германии к демократическим ценностям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии