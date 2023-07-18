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Депутат Госдумы Ивлев: на Украину доставляли оружие под прикрытием зерновой сделки

Депутат Госдумы Ивлев: на Украину доставляли оружие под прикрытием зерновой сделки

На территорию Украины доставляли вооружение под прикрытием зерновой сделки. Об этом заявил депутат Государственной думы крымского региона Леонид Ивлев.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Вот, это и есть ПОЛУМЕРЫ!!!! Какие могли быть сделки с ВРАГАМИ?... (будто не понятно, с кем имеем дело)... А потом - &quot;обманули&quot;... &quot;Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад...&quot;
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18 час.
Василий Горбатов
Какой кошмар! Какое невероятное открытие! А что, поставки оружия Украине на судах, участвующих в зерновой сделке - для кого-то было не очевидным?
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17 час.

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