Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.

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