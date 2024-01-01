Лавров прозрачно намекнул: Евросоюз мы будем «демонтировать», а предательства – не дождётесь

Россия начала долгосрочную игру по развалу Евросоюза – вот этот вывод можно смело делать из большого итогового интервью, которое Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел России, то есть – прямо отвечающий за внешнюю политику России, дал Дмитрию Киселёву в четверг.