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Плохое здоровье полости рта коррелирует с тяжелым течением COVID-19

В новом исследовании ученые из Американского колледжа кардиологии (American College of Cardiology) обнаружили, что плохое состояние полости рта коррелирует с тяжелым течением COVID-19, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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